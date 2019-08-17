بالفيديو| سميرة سعيد تكشف عن سبب انفصالها عن هاني مهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد للمرة الأولى، عن أسباب طلاقها من زوجها الأول الموسيقار هاني مهنا، وذلك خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" مع المذيع نيشان، وعُرضت الحلقة مساء أمس الجمعة عبر قناة " beINDrama" .

وقالت سميرة خلال البرنامج، إن كل علاقة في حياتها كان لها أسبابها في الانفصال، ولم يكن من بينها في أي مرة "الخيانة أو الحالة المادية"، ولكن بسبب خلافات أخرى.

وأوضحت أن طلاقها من الموسيقار هاني مهنا كان بسبب أنهما يعملان في نفس المجال، مشيرة إلى أن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لها لم يكن ناجحًا لأن الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل.

وذكرت أن في أحد الحفلات قال لها "وأنتي تغنين كان تركيزك مع أحد الأشخاص من الجمهور ينظر لك بإعجاب، وأنا كان كل تركيزي مع نفسي وانا بغني".