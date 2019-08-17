في عيد زواجها الخامس.. مي كساب لأوكا: "عقبال المؤبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة مي كساب، بعيد زواجها من المطرب أوكا، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام".

ونشرت مي صورًا تجمعها بزوجها من حفل الزفاف، معلقة "كل عيد جواز وانت حبييي، عدو ٥ سنين بحلوهم ومرهم، المهم عدو على خير عقبال المؤبد يا حلو إنت يا أبو العيال، ربنا يخليك لينا ويحفظك من كل شر بحبك".

وحرص عدد من الفنانين على مشاركة مي الاحتفال بعيد زواجها، وكتبت الفنانة بدرية طلبة "العمر كله يا رب"، وعلقت المطربة ساندي "ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الشر يا رب"، وكتب الفنان سامح حسين "ربنا يسعدكم دايما يا حبايبي يا رب"، وقالت آيتن عامر "كل سنة وانتوا طيبين".

يُذكر أن مي كساب، طرحت مؤخرًا ألبوم "أنا لسه هنا" الذي يضم 12 أغنية، وجميع أغاني الألبوم من توزيع أوكا، وهو من إنتاج شركة "8 ‏‏% ميوزيك بروداكشن".