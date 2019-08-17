محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حافظ الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، والذي تم طرحه قبل 9 أيام في دور العرض السينمائي، على بقائه بصدارة شباك التذاكر، متفوقًا على الأفلام المتنافسة على إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك.
وحقق الفيلم أمس الجمعة 16 أغسطس، إيراد قُدر بـ5 ملايين و115 ألفًا و632 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في أسبوع 54 مليونًا 122 ألفًا و233 جنيهًا.
"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم قاسم، غادة عادل، نسرين أمين، إخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر في 9 أيام.. إيرادات "ولاد رزق2" تقترب من 55 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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