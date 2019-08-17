في 24 يومًا.. إيرادات "الفيل الأزرق2" تتجاوز 77 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في الحفاظ على بقائه بالمركز الثاني لليوم الثاني على التوالي، بعد تفوقه على فيلم "خيال مآتة" الذي احتل نفس المركز لمدة أربعة أيام منذ طرحه في أول أيام العيد.

حقق الفيلم أمس الجمعة 16 أغسطس إيراد قُدر بـ3 ملايين و62 ألفًا و872 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 24 يومًا 77 مليونًا و660 ألفًا و517 جنيهًا.

"الفيل الأزرق2" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ولاء الشريف.