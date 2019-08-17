الاثنين.. محمد الحلو يقابل جمهوره في محكى القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد الفنان محمد الحلو لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، مساء يوم الاثنين 19 أغسطس.

يضم اليوم 3 حفلات، الأول يبدأ في الثامنة مساءً ويحييه الموسيقار هشام خرما، مقدمًا مزيج من ألحانه التي تحمل رؤية عصرية متطورة وتجمع الآلات الشرقية بالغربية.

وفي التاسعة مساءً يُقام الحفل الثاني لفرقة إيقاعات غينيا التي تأتي مشاركتها ضمن احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية التي تحمل الطابع الفني لغرب القارة السمراء.

ويختتم المطرب محمد الحلو الأمسية في العاشرة مساءً ويشدو بباقة من أشهر أعماله، التي تغنى بها على مدار مشواره الفني، منها: يا حبيبي، جت من الغريب، عراف، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغاني تراث الطرب .