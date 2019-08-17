إدوارد يشارك جمهوره بصورة تجمعه بأحمد حلمي: فنان كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شارك الفنان إدوارد متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بالفنان أحمد حلمي.

الصورة التي نشرها إدوارد من فيلم "عسل أسود" والذي شارك في بطولته إلى جوار حلمي، وكتب في تعليقه عليها "فنان كبير".

يُذكر أن أحمد حلمي يشارك في سباق الموسم السينمائي الحالي بفيلم "خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته: منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، محمود الليثي، إنعام سالوسة، عبدالرحمن أبو زهرة، انتصار، لطفي لبيب.