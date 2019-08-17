بشرى عن خالد أنور: "ممثل موهوب ونجم صاعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

عبرت الفنانة بشرى عن حبها لصديقها الفنان الشاب خالد أنور، وشاركت جمهورها صورة جمعتهما عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتبت بشرى في تعليقها على الصورة: "لما الأم وابنها يخرجوا مع بعض، ابني من مسلسل عوالم خفية، الممثل الموهوب والنجم الصاعد خالد أنور".

يُذكر أن مسلسل "عوالم خفية" بطولة عادل إمام، بشرى، رانيا فريد شوقي، خالد أنور، وإخراج وإنتاج رامي إمام، وتأليف الثلاثي الشاب محمد محرز وأمين جمال ومحمود حمدان، وعُرض في رمضان 2018.