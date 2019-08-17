"رأس غارب" أخر محطات "ولاد البلد" بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث يختتم جولته في محافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب في الثامنة من مساء اليوم السبت ١٧ أغسطس، بساحة مجلس مدينة رأس غارب.

عرض "ولاد البلد" بدأ خطة تجواله بالمحافظات بنهاية يوليو الماضي، وفقًا لخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتي أعلنها البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة مسرح التجوال والمواجهة التي أطلقتها وزيرة الثقافة، وتنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث.

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن الهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.