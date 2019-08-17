تراند اليوم : ممثلة لبنانية تصدم جمهورها بصورة عارية

أثارت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جدلاً واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها من دون ملابس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".



وتقضي وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2004 إجازتها الصيفية مع عائلتها، وقد نشرت إطلالات بحرية عدة من أماكن مختلفة من العالم، كفوكيت في تايلاند وسان تروبيه في فرنسا وبيروت في لبنان وميكونوس في اليونان.

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي قدمتها لاميتا، فيلم "بنت من دار السلام" في عام 2014، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.