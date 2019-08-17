بالصور.. الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح قبل انطلاقه

تضع إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 اللمسات الأخيرة له قبل بدء حفل الافتتاح، والذي من المقرر أن ينطلق بعد ساعات قليلة في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وسوف يشهد الحفل تكريم مجموعة من نجوم ومبدعي المسرح، ويتولى إخراج الحفل الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان، ويخرج الفقرة الفنية المخرج مناضل عنتر.

بالإضافة إلى أن يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري عددًا من نجوم المسرح المصري أبرزهم يوسف شعبان، ولطفي لبيب، وسوسن بدر، وعلي الحجار، وتوفيق عبد الحميد، وهالة فاخر، كما يتم تكريم عدد من مبدعي المسرح، وهم الكاتب يسري الجندي، ومدير الإدارة المسرحية عاصم البدوي، والمخرج محسن حلمي، ومهندس الديكور د.

عبد ربه عبد ربه، والكاتب السيد حافظ، بالإضافة إلى تكريم عدد آخر من الفنانين الذين رحلوا، وهم: "فاروق الفيشاوي، ومحسنة توفيق، ومحمود الجندي، ومحمد نجم، والمدير المالي والإداري للمسرح القومي الراحل فؤاد السيد".

ويذكر أن تشهد الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، عددا كبيرا من العروض المسرحية، والتي تصل إلى 72 عرضا، في المسابقات المختلفة، حيث يضم المهرجان 3 أقسام، وتشمل 5 مسابقات.

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