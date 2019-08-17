الليلة.. عرض "حين روما" على مسرح النيل

يستعد فريق ملك مش كتابة، الليلة، لتقديم العرض المسرحي "حين روما"، على خشبة مسرح النيل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري.



يشار إلى أن مسرحية "حين روما"، مستوحاة من 6 روايات لفرانسين ريفرز وهما ثلاثية علامة الأسد "صوت فى الريح،

صدى فى الظلام، ويقين كالفجر" و ثنائية "رجاء أمها، و حلم ابنتها"، وأخيرًا رواية "الحب المحرر"، وهي عبارة عن ملحمة تاريخية رومانية، يبحث الأبطال فيها باستماتة عن السلطة والعرش فيصطدموا بأكثر ما يحتاجون ويتوقون إليه في روما.

يذكر أن العرض من بطولة ماركو مجدي، بيشوي منير، مريم عماد، فبرونيا جرجس، ميرنا سامى، كيرلس أسامة، جوفانى ثروت، كاثرين كرم، مارينا توفيق، كرستين يوسف، مونيكا لويز، جون طلعت، انطونيوس ماجد، ستيفن ايميل، ايرينى بشرى، روفائيل الفونس، ديكور كيرلس ناجى، ملابس جوستينا عصمت، إضاءة ماركو ناصف، موسيقى تصويرية مايكل رضا، تأليف لورين مدحت، و إخراج فادى نبيل.