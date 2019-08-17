غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان القلعة الدولى

تنطلق فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ28، مساء يوم الأحد، تحت إشراف الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الاثار، وتضم فعالياته 42 حفل متنوع.

ومن المقرر أن تكرم وزير الثقافة، ورئيس الأوبرا، خلال حفل الإفتتاح 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وهم المطربون علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفي ، رائد الفيولينه باوركسترا القاهرة السيمفوني ياسر الصيرفي .

والفنانة جيهان مرسي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الباليرينا سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني ، عبده ابو المجد احد مؤسسى المهرجان ، محمود عفيفي المشرف

على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الادارى لفرقة باليه اوبرا القاهرة .جدير بالذكر، ان الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، تستمر من 18 أغسطس، حتي 1 سبتمبر المقبل، ويحيى فعالياتها مى فاروق ، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر ، احمد جمال ، هشام عباس ، محمد عدوية ، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، غالية بن على ( تونس ) ، تانيا قسيس ، دينا الوديدى .

وأيضًا الموسيقار عمر خيرت ، براس ساوند باند للنفخ والايقاع، الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار اجبارى ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، صوليست فرقة اوبرا القاهرة ، كايرو باند ، الشيخ ياسين التهامى ، فريق على مر الاجيال ، اوركسترا ساوند تراك ، اوركسترا النور والامل .

وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، محمد حسن وفرقته ، فرقة توناكى ( ناميبيا ) ، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا ) ، فرقة ايقاعات غينيا ( غينيا ) ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند ، سداسى شرارة ، عازف الايقاع سعيد الارتيست ، بغدادى بيج باند ، المطربة زيزى عادل وفرقتها ، منى بوركهارد وفرقتها ، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا.