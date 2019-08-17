فن ومشاهير

محمد عدوية يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقلعة

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يستعد الفنان محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، وذلك يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقدم "عدوية" خلال الحفل

عددًا من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وعددًا من أغانيه القديمة، ومنها "الطيب أحسن" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية

كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.
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