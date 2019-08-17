الليلة.. عمرو حسن يحيي حفلًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوى، على خشبة مسرح "النهر" حفلًا شعريًا ضخمًا للشاعر عمرو حسن، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم "حسن" خلال الحفل مجموعة متنوعة

من أجمل أشعاره التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن عمرو حسن شاعر عامية مصري، حاصل على جائزة

ساقية الصاوى التشجيعية لعام 2010 لأفضل ديوان شعري، كما حصل على جائزة وزارة الثقافة كأفضل ديوان لعام 2010، وحاصل على جائزة معهد جوته الألمانى ودرع جامعة حلوان وجائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة لأعوام 2008 و2009 و2013.