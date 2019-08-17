الليلة.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بمكتبة الإسكندرية

يستعد المطرب مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي ضخم على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، السبت، وذلك ضمن الأسبوع الثاني من فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم "صالح" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يشار إلى أن مدحت صالح عُرض

له مؤخرًا مسلسل "أبو العروسة 2"، وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وشارك في بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، وولاء الشريف، ونرمين الفقي، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور.