عرض "رأس غارب" آخر محطات ولاد البلد بـ البحر الأحمر

قال الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "ولاد البلد" إنتاج فرقة المسرح الحديث يختتم جولته من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث يقدم العرض مساء اليوم السبت١٧ أغسطس، بساحة مجلس مدينة رأس غارب في تمام الثامنة مساء، وذلك بعد تقديم العرض بمدن القصير وسفاجا بالمحافظة.

جدير بالذكر أن عرض "ولاد البلد"

بدأ خطة تجواله بالمحافظات بنهاية يوليو الماضي، وذلك طبقا لخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ و التي أعلنها البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة مسرح التجوال والمواجهة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتي تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث.

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.