الخميس.. محمد عبده يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقاهرة

يستعد المطرب محمد عبده، لإحياء حفل غنائي ضخم في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وذلك مساء يوم الخميس المقبل الموافق 22 من أغسطس الجاري.
ومن المقرر أن يقدم فنان العربخلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أنه كانت انتشرت مؤخرًا شائعاتحول حالة فنان العرب محمد عبده الصحية، وشائعات أخرى عن وفاته.
ويذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عبده الفنية هو ألبوم «يا غافية قومي» الذي طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب.
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