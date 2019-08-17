الثلاثاء.. سوسن بدر ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

تحل الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويعرض على شاشة dmc، وذلك مساء يوم الثلاثاء

المقبل.

من المقرر أن تتحدث "بدر" خلال الحلقة عن كواليس أعمالها الفنية، والأدوار التى قدمتها منذ

ظهورها على الساحة الفنية، وتكشف أسرار شخصية لأول مرة.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة dmc ، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس.