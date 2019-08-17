جريمة بشعة – ضبط ابنته في أحضان عشيقها فأمر شقيقيها بذبحهما

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 12:51 مساءً - شهدت قرية زاوية غزال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة جريمة قتل بشعة حيث قام مدير عام ونجله بقتل ابنته طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، بعد ضبطها في أحضان عشيقها بداخل غرفتها بمنزلهم.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة بلاغاً من مركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة “محمد.م.ح”، “فاطمة.ا.م”، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

وأكد المتهم الأول في جريمة ذبح ابنته وشقيقها، ” ا.م.أ ” ويعمل موظفاً بدرجة مدير عام بإحدى شركات البترول، في اعترافاته تعمده ارتكاب الجريمة وعدم ندمه على قتل ابنته وعشيقها قائلًا: “غسلنا عارنا بإيدينا ولو عادت لقتلتها ألف مرة”.

وروى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل ارتكاب الجريمة، قائلاً: “كنت خارج المنزل حتى الساعة الثانية صباحاً، وفور عودتي توجهت إلى غرفة نومي لتغيير ملابسي، واتجهت إلى المطبخ لإعداد كوب من العرقسوس، وأثناء تناولي للمشروب شعرت بتحركات غريبة وأصوات في المنزل تأتي من الطابق الأعلى، وصعدت إلى الطابق الأعلى، وطرقت غرفة باب ابنتي “فاطمة”، حيث سألتها هل سمعت أي صوت؟، فردت عليَّ: لا يابابا”.

وأضاف الأب: “الشك انتابني فقررت التوجه إلي البلكونة من الجانب الآخر للمنزل، فصدمت حين وجدت شاباً عارياً بجوار ابنتي فاطمة في سريرها”، وعلى الفور توجهت إلى ابنيَّ “أحمد ومحمد” وأيقظتهم من النوم، وأثناء دخولنا عليهم حاولت ابنتي فاطمة الصعود إلى سطح المنزل مهددة بالانتحار، فتدخلت والدتها وقامت بتهدئتها والدخول بها إلى الشقة والذهاب معها إلى أحد المستشفيات الخاصة للكشف الطبي علي عذريتها، وانتظرت أنا ونجلي مع الشاب في المنزل لحين عودتهما من المستشفى”.

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وأكد الأب أن طبيب المستشفى رفض الكشف عليها بحجة أن الطب الشرعي هو المختص بالكشف عليها، فجلست مع ابنتي بحضور والدتها لسؤالها على عذريتها فكانت صامتة حتى اعترفت بأن الشاب مارس معها العلاقة الجنسية مرتين، مرددا: “جن جنوني من كلام ابنتي”.

وتابع المتهم أنه نادى على نجله ” أحمد” وأمره بتوثيق الشاب بالحبال وإخراجه خارج المنزل، وأمر نجله “محمد” بذبحه ولكنه رفض فأمر نجله “أحمد” بتنفيذ الأمر وقام بذبحه، لافتا إلى أن عشيق ابنته لم ينطق بكلمة واحدة منذ ضبطه في الثانية والربع صباحا حتى ذبحه في الخامسة صباحا.

ويستطرد المتهم، أعطيت الأمر لنجلي أحمد بإحضار شقيقته فاطمة من أعلى وتوثيقها بالحبال أمام المنزل وذبحها ونفذ الأمر، ثم اتصلت بشرطة النجدة لتسليم نفسي.

وقال أحمد شقيق المجنى عليها والمتهم الثاني في اعترافاته “اقسم بالله أنا لو لم يأمرني بذبحهما لذبحتهما أنا كان لازم أغسل عاري بإيدي”.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7411 إداري مركز شرطة دمنهور وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.