- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 12:51 مساءً - أذهلت نتالي ابنة الفنانة السورية تولاي هارون المتابعين بجمالها، بعدما نشرت الاخيرة صورة جمعتهما معاً في حسابها على موقع “انستغرام”.
وأضافت معلقةً بقولها: “يافرحة قلبي انتي نتولة”.
وقالت نتالي في تصريحات صحافية سابقة إن والدتها شجعتها على العمل في مجال الرسم والتصميم. وأكدت أنها ساعدتها على مواصلة العمل من أجل تحقيق حلمها.
وقالت الأم إنا ابنتها هي “دلولتها” وإنها تحب الأزياء والجمال. وتابعت: “هي بنظري ملكة جمال وطفلتي”.
وكانت هارون احتفلت أخيراً بتخرج ابنها ليوناردو، فنشرت صورة تجمعهما. وعلقت: “الحمد لله يا ربي… هذا اليوم كنت أنتظره منذ زمن… فرحتي بك كبيرة يا ماما… الآن بدأت الحياة العملية بالنسبة لك… ربي يسعدك وشوفك بالعلالي بحبك ماما”.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه الحسناء ابنة نجمة شهيرة.. خمنوا من هي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.