- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 12:51 مساءً - اتجهت الأنظار الى باريس حيث الممثلة المصرية ياسمين صبري التي أنهت تصوير إعلان جديد لإحدى أهم الشركات العالمية.
وكانت قد نشرت ياسمين عبر حسابها على موقع انستغرام صورة من أمام برج إيفل في باريس حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية بدلة سوداء خطفت أنظار متابعيها.
أما آخر أعمالها، فهو مسلسل “حكايتي” الذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تتألق بإطلالة جذابة في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.