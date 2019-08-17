ياسمين صبري تتألق بإطلالة جذابة في باريس

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 12:51 مساءً - اتجهت الأنظار الى باريس حيث الممثلة المصرية ياسمين صبري التي أنهت تصوير إعلان جديد لإحدى أهم الشركات العالمية.

وكانت قد نشرت ياسمين عبر حسابها على موقع انستغرام صورة من أمام برج إيفل في باريس حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية بدلة سوداء خطفت أنظار متابعيها.

أما آخر أعمالها، فهو مسلسل “حكايتي” الذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي.