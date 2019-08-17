هيثم شاكر: “لم أستغلّ مرضي بالسرطان بهدف الشهرة”

متابعة بتجــــــــــرد: أثار الفنان هيثم شاكر حالة من الجدل الشديد بعد إعلانه خبر إصابته بمرض السرطان، تزامناً مع النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الجديد “معرفة قديمة”.

وأوضح في تصريح له أنه لم يكن يرغب في البوح بتفاصيل تلك المحنة التي اختبر الله بها صبره، وأضاف أنه اضطر لإعلان التفاصيل في أعقاب الاتهامات التي طاولته بشأن غيابه عن الساحة الفنية، إذ رأى البعض أن الأمر يعود إلى كسله وعدم اهتمامه بالوجود مع جمهوره.

وقال إنه انتظر حتى يحقق ألبومه النجاح المطلوب، لكي لا يتهم بادعاء المرض، لكسب تعاطف الجمهور، مشدداً على أنه لا يريد تذكر تلك الفترة القاسية التي عاشها حتى استطاع هزيمة هذا المرض اللعين.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن هيثم شاكر طرح ألبومه الجديد “معرفة قديمة”، خلال الأيام الماضية، بعد 5 سنوات غياب، منذ أن طرح ألبوم “أحلى قرار”.

يتضمن الألبوم الجديد 13 أغنية وهي “ياما ياما”، “ماتوصونيش”، “يا حبيبة”، “مفيش بعد بينسى”، “معرفة قديمة”، “مش مهم أنا”، “ماتغيبوش”، “لحقتيني”، “كنت مداويني”، راحوا”، “راحتي وياك”، “بابي مفتوح” و”احنا افترقنا”.