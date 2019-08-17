وفاة الفنان العالمي بيتر فوندا

متابعة بتجـــــــــــرد: رحل عن عالمنا الممثل العالمي بيتر فوندا عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام عالمية.

ونعت شقيقته الممثلة الشهيرة جين فوندا أخيها في بيان لها قات فيه: “أنا حزينة جدا، لقد أمضينا وقتا جميلا في الأيام الأخيرة. توفي ضاحكاً”، ووصفت الفنان الراحل بـ “أخي الصغير الطيب”.

ويعرف فوندا بأدائه بطولة فيلم “إيزي رايدر” الكلاسيكي، حيث شارك فوندا في كتابته وإنتاجه في العام 1969، ويطرح الفيلم قضية التغيرات الاجتماعية في الولايات المتحدة خلال الستينيات مثل ظهور حركة الهيبي وانتشار المخدرات.

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وفي العام 1998، رشح فوندا لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “أوليز غولد”، إلا أن الأوسكار ذهب إلى جاك نيكلسون.

وكان الممثل الشهير يخطط للاحتفال بالذكرى الخمسين لفيلم “إيزي رايدر” في نيويورك الشهر المقبل خلال احتفال يؤدي فيه الموسيقى التصويرية للفيلم “بورن تو بي وايلد” الشهيرة.

وفوندا هو ابن الممثل هنري فوندا وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا وجاستن فوندا، ويعتبر فوندا إحدى أيقونات حركة الثقافة المضادة في عقد 1960.