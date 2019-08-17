9 أفلام روائية تتنافس على جائزة سراييفو السينمائي

انطلق مهرجان سراييفو السينمائي بنسخته الـ25، الجمعة، بتكريم للمخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إينياريتو ونظيره البولندي بافيل بافليكوفسكي لـ"مساهمتهما الاستثنائية" في الفن السابع.

المهرجان يستمر أسبوعا، ويترأس لجنة تحكيمه المخرج السويدي روبن أوستلوند، الذي حصل فيلمه "ذي سكوير" على "السعفة الذهبية" في مهرجان كان 2017- تتنافس 9 أفلام روائية منتجة في المنطقة على الجائزة الكبرى للمهرجان.

وانطلقت حفلة الافتتاح على المسرح الوطني بعرض صور لقصف سراييفو خلال حصار المدينة بين 1992 و1995، الذي راح ضحيته أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال مدير المهرجان ميرساد بوريفاترا "نحتفل بمرور 25 عاما على انتهاء حصار سراييفو والحرب في بلدنا"، فضلا عن الذكرى الـ25 لانطلاق هذا الحدث السينمائي.

Advertisements

ويعد مهرجان سراييفو السينمائي -الذي بدأ كـ"عمل مقاومة"، فيما كانت العاصمة البوسنية تحت الحصار خلال الحرب الأهلية في التسعينيات- من أبرز الفعاليات السينمائية في جنوب شرق أوروبا، ويركز على الترويج لأفلام منتجة في المنطقة، وعلى مر السنوات استطاع جذب نجوم أبرزهم روبرت دي نيرو وأنجلينا جولي وبراد بيت.

وأشار المنظمون إلى أن بافيل بافليكوفسكي، الذي فاز فيلمه "إيدا" بجائزة أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2015، منح جائزة "قلب سراييفو الفخري" تقديرا لـ"مساهمته الاستثنائية" في عالم السينما.



وقال المخرج البولندي "لقد رأيت سراييفو عبر مراحل مختلفة، قبل الحرب وأثناءها وبعدها"، مضيفا أنه اختبر "شعورا عظيما" عند عودته إلى هذه المدينة.

وتابع "هذه المدينة ليس لها قلب بسيط، بل هو معقد للغاية ومليء بالمفارقات والتناقضات، قلب قوي جدا أقوى من الأيديولوجيات والقوميات".

وشكر إينياريتو الحائز على جائزتي أوسكار عن فيلمَي "ذي ريفينانت" و"بيردمان" على هذا التكريم، وقال "أنا أقدّر هذا التكريم، خصوصا أنني بلغت 56 عاما بالأمس، وشكل أفضل هدية عيد ميلاد تلقيتها".