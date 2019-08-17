أحلام تأسر القلوب في أولى حفلاتها على مسرح طلال مداح بأبها

افتتحت الفنانة الاماراتية أحلام “موسم السودة” في المملكة العربية السعودية، على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة – أبها وذلك يوم أمس الجمعة الموافق في 16 آب/اغسطس الجاري.

إعتلت أحلام المسرح وغنت لفترة ثلاث ساعات دون كلل أو ملل، حيث قدمت باقة منوعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

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ثم طلبت أحلام من الجمهور الوقوف دقيقة صمت لروح الراحل طلال مداح، قائلةً: “هو استاذنا ويستحق منا هذا التكريم بالوقوف له” ثم قدمت أغنية “قولوا للغالي قولوا له” للفنان الراحل طلال مداح وأخرى لمحمد عبده “يا كيف تنشد عن أحوالي” وذلك وسط حضور جماهيري كبير فاق كل التوقعات بالاضافة الى تفاعل غير مسبوق معها.

وفي الختام، أدت أحلام أغنية وطنية عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعنوان “عز السعودي”، رافعةً علم السعودية خلال غنائها، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور معها.

اجتاح هاشتاغ #أحلام_في_موسم_السودة مواقع التواصل متصدرأً القائمة، كما تناقل جمهور احلام فيديوهات من أجواء الحفلة حيث ظهرت متألقة على المسرح بإطلالة أنيقة وراقية كالعادة.

كما قام مدير “موسم السودة” المهندس حسام المدني بتكريم أحلام على المسرح بعد الانتهاء من حفلتها الغنائية.