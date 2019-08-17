ديانا كرزون تقدم اجمل السهرات في مهرجان الفحيص 

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"الخليج 365" من بيروت: أحيت الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون حفلاً غنائياً إستثنائياً ضمن مشاركتها في مهرجان الفحيص قدّمت فيه مجموعة من أغنياتها الجديدة والقديمة ، بالإضافة الى المواويل ، وافتتحت الحفل بتقديم اغنية راسك بالعالي بمرافقة فرقتها الموسيقية " فرقة الليدرز " بقيادة المايسترو بهاء الداود ، تبعتها بتقديم مدلي من الفلكلور الاردني واغنية "كبار البلد "ليكون الموسيقار الراحل ملحم بركات حاضرا في هذا السهرة الفنية بصوت الفنانة ديانا كرزون لتقدم مدلي من الاغنيات الطربية بالاضافة الى الى تقديمها موال تبعته باغنية عندك بحرية واغنية اما براوة لتقدم اغنية " انا في سكرين " لتغني للراحلة وردة الجزائرية اغنية "حرمت احبك " لتختتم سهرتها الاستثنائية في مهرجان الفحيص بأغنية " أردنيه هالليلة " وتجاوب الجمهور معها بحماس بالغ .

وسيتجدد لقائها بالجمهور العربي في الحفل الفني الكبير والذي سيقام بفندق الرويال بالعاصمة الاردنية عمان يوم 27/9/2019 بالإضافة الى العديد من الحفلات التي ستقيمها في دبي والمانيا ولاس فيغاس ضمن جولتها العربية والأوربية.



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