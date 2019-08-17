شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يحيى حفلا غنائيا 26 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد عدوية حفلا غنائيا يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام فى الفترة من 18 أغسطس حتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.

ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وعددا من أغانيه القديمة، ومنها "الطيب أحسن" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.