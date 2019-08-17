شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خالد الصاوى يحتفل بعيد ميلاد تامر حسنى بطريقة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان خالد الصاوى تامر حسنى بعيد ميلاده على طريقته الخاصة، حيث نشر فيديو لتامر حسنى، معبرا عن حبه وصداقته لتامر، كما تبادل النجم تامر حسنى التهنئة مع الصاوى من خلال فيديو عبر "إنستجرام".

وكتب تامر على تعليق على الفيديو قائلا: "من الصديق الأخ المحترم الأصيل الفنان العسل خالد الصاوى كل سنة وأنت حبيب قلبى كل سنة وأنت أعظم ممثل فى التاريخ".

يذكر أن خالد الصاوى يشارك تامر حسنى فى فليمه جديد "الفلوس" الذى يشارك فى بطولته زينة، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور ويزو كضيفة شرف تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق وتقرر طرحه فى دور العرض السينمائية فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل.