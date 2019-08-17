كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - نشرت الفنانة اليمنية / الاماراتية بلقيس فتحي صورة رومانسية تجمعها بزوجها سلطان عبد اللطيف على أحد الشواطئ أثناء قضائهما لعطلتهما الصيفية. وكتبت بلقيس عبر حسابها على انستغرام مهنئة زوجها بمناسبة عيد ميلاده فقالت:”كل عام وأنت في قلبي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس بصورة رومانسية مع زوجها: “كل عام وأنت في قلبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.