جنات تظهر ابنتها للمرة الأولى وتعود للظهور بعد غياب

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - يبدو أن الفنانة جنات قررت العودة للظهور على الـ”سوشيال ميديا” بعد فترة غياب طويلة، بالسير على خطى عدد كبير من النجمات اللاتي ينشرن صور ابنائهن ولكن يخفين وجوههم.

وفاجأت جنات محبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنشر صورة تجمعها بابنتها الصغيرة والتي تحمل اسمها نفسه.

جنات لم تكشف عن وجه ابنتها وأظهرتها من الخلف. وعلقت قائلة: “وحشتوني أنا وجنات الصغيرة “، فحصدت إعجاب الكثير من متابعيها وعدد من النجوم منهم سميرة سعيد وآيتن عامر.

يذكر أن هناك عدد من النجمات يرفضن الكشف عن وجوه ابنائهن، ومنهن نيكول سابا وكارمن سليمان وزينة وريهام أيمن وآيتن عامر.