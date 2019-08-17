كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورة ظهرت فيها عارية. والتقطت لاميتا فرنجية الصورة لظهرها فقط بينما كانت تقف عارية على شرفة في بوكيت في تايلاند حيث تقضى اجازتها واكتفت بالتعليق بكلمة “الطبيعة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية عارية في احدث صورها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.