صورة كيم كاردشيان المثيرة مع كايلي جينر تعرّضها لإنتقادات.. إليكم السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: خضعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لجلسة تصوير مثيرة، جمعتها بشقيقتها الصغرى كايلي جينر وذلك في إطار تعاون تجاري يجمعهما. فقد تعاونت كيم كارداشيان التي تبلغ من العمر 38 عاماً مع كايلي جينر وأطلقتا معاً أحدث الخطوط التجميلية، وهي ماركة العطر الجديدة “KKW”. ومع ذلك ، فإن بعض المعجبين الذين فحصوا الصورة جيّداً ركزوا بدلاً من ذلك على يد كيم اليسرى، مشيرين إلى أن إبهامها يبدو بطريقة ما بطول أصابعها ما عرّضها لإنتقادات كثيرة واتّهموها باستخدام الفوتوشوب.

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