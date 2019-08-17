“الرجل العنكبوت” الفرنسي يتسلق برجا في هونغ كونغ ويرفع راية مصالحة

متابعة بتجــــــــــرد: تسلق “الرجل العنكبوت” الفرنسي، ألان روبير، ناطحة سحاب من 68 طابقا في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، ليرفع راية ترمز للمصالحة بين الصين والمدينة، وسط احتجاجات متصاعدة منذ أسابيع، لا توجد مؤشرات على انحسارها.

وتسلق روبير مبنى تشوينغ كونغ سنتر، الواقع في الحي التجاري وسط المدينة، معتمدا على يديه فقط، ووضع راية كبيرة على واجهة المبنى.

وتحمل الراية علم الصين على جانبها الأيسر، وعلم هونغ كونغ على جانبها الأيمن، وأسفلهما يد صفراء تصافح يدا حمراء على خلفية باللون الأبيض في إشارة للسلام.

يأتي تسلق ألان روبير لناطحة السحاب، في ظل توقعات باندلاع المزيد من الاحتجاجات مطلع الأسبوع.

وشبهت الصين الاحتجاجات بالإرهاب، وحذرت من أنها قد تستخدم القوة لقمعها، بينما حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الصيني، شي جين بينغ، على الاجتماع مع المحتجين لنزع فتيل التوتر المستمر منذ أسابيع.

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وبدأت المظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة، احتجاجا على مشروع قانون مقترح كان يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم، لكن الاحتجاجات تطورت فيما بعد للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية.

يشار إلى أن هذه هي ثالث مرة يتسلق روبير فيها ناطحة السحاب، التي تملكها شركة “تشوينغ كونغ هولدنجز”، ومُنع من تسلق المباني في المدينة لمدة عام في أغسطس/آب الماضي، وانتهى هذا الحظر قبل أسبوعين.

وارتدى روبير ملابس براقة بالألوان القرمزي والوردي والأخضر وألقت الشرطة القبض عليه بعد تسلق ناطحة السحاب وتم نقله لمركز شرطة قريب.