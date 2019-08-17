شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى وتايسون وإلهام شاهين ونصار أبطال "أهل العيب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الشركة المنتجة لفيلم "أهل العيب" على الفنانتين منة شلبى وإلهام شاهين، لتقديم أدوار البطولة النسائية، ليشاركهما البطولة الفنانان محمد ممدوح وإياد نصار، ويتولى إخراج العمل محمد ياسين، من تأليف تامر حبيب، ومن المقرر البدء فى تصويره الأسبوع المقبل، حيث من المفترض عرضه فى أجازة نصف العام المقبلة 2020، وجاء ترشيح منة والهام بعد عدة اعتذارات كان أولها من الفنانة يسرا ثم منى زكى، ثم ياسمين رئيس.

وفى سياق متصل، قام السيناريست تامر حبيب بتعديلات على السيناريو ، بناء على طلب الرقابة الفنية للمصنفات، نظرا لوجود بعض المشاهد فى السيناريو لا تتماشى مع الشارع المصرى بوجه عام، خاصة أن الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير سوية سعيًا وراء كسب المال.

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منة شلبى يعرض لها حاليا فيلم "خيال مآتة" بطولة النجم أحمد حلمى، وحسن حسنى، ولطفى لبيب، ورشضوان توفيق، وعبد الرحمن أبو زهرة، وبيمى فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن أهل العيب كان من المفترض تصويره منذ عامين، إلا أن تأجل تصويره بسبب السيناريو واعتذارات النجمات والمخرج هادى الباجورى، فضلا عن ضيق الوقت، لاسيما أن الشركة المنتجة كانت مشغولة بعدة أفلام سينمائية وقتها.