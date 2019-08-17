اليوم.. استئناف تصوير "روحين فى زكيبة" بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف أسرة مسلسل "روحين فى زكيبة" بطولة الفنانان حمدى الميرغنى وأوس تصوير مشاهد العمل، اليوم السبت بعد أجازة أسبوعا، حيث عليها فريق العمل بسبب عيد الأضحى المبارك، حيث تم الانتهاء من تصوير 10 أيام فى أحداث المسلسل قبل اجازة العيد.
مسلسل "روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.
المسلسل تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بنظرة المجتمع لهم، والتجاهل الذى يتعرضون له، ومحاولة تصحيح تلك الصورة وتسليط الضوء عليهم.
حمدى واس اس (1)
حمدى واس اس (2)
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