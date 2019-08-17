فن ومشاهير

جينيفر لوبيز تنشر 10 بوسترات لبطلات فيلمها الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن 10 بوسترات جديدة لبطلات فيلمها المقبل "Hustlers"، ترويجًا للفيلم قبل طرحه بدور العرض.

وكتبت جينيفر: " إطلالات حصرية لبطلات فيلم "Hustlers"، من متحمس لمشاهدة الفيلم؟".

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور العرض في 13 سبتمبر المقبل.

Advertisements

وكانت جينيفر قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة الفيلم خلال الدورة القادمة لمهرجان تورنتو السينمائي.

وطرح مؤخرا الإعلان الدعائي الأول لفيلم Hustlers من بطولة جينيفر لوبيز وكاردي بي في أول تجربة سينمائية لها، والفيلم يدور حول مجموعة من راقصات التعري السابقات اللاتي يخدعن عملاء وول ستريت الأغنياء.

وتقوم فكرة فيلم Hustlers على مقال نشر في مجلة New York Magazine عام 2016 بعنوان The Hustlers at Scores ويحكي عن قصة خداع راقصات التعري لعملاء وول ستريت، والفيلم من إنتاج الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز التي تشارك في بطولته أيضا إلى جانب كاردي بي وكونستانس وو وليلي راينهارت وجوليا ستايلز وكيكي بالمر، والفيلم من كتابة وإخراج لوريني سكافاريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز تنشر 10 بوسترات لبطلات فيلمها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا