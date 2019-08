جينيفر لوبيز تنشر 10 بوسترات لبطلات فيلمها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن 10 بوسترات جديدة لبطلات فيلمها المقبل "Hustlers"، ترويجًا للفيلم قبل طرحه بدور العرض.

وكتبت جينيفر: " إطلالات حصرية لبطلات فيلم "Hustlers"، من متحمس لمشاهدة الفيلم؟".

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور العرض في 13 سبتمبر المقبل.

وكانت جينيفر قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة الفيلم خلال الدورة القادمة لمهرجان تورنتو السينمائي.

وطرح مؤخرا الإعلان الدعائي الأول لفيلم Hustlers من بطولة جينيفر لوبيز وكاردي بي في أول تجربة سينمائية لها، والفيلم يدور حول مجموعة من راقصات التعري السابقات اللاتي يخدعن عملاء وول ستريت الأغنياء.

وتقوم فكرة فيلم Hustlers على مقال نشر في مجلة New York Magazine عام 2016 بعنوان The Hustlers at Scores ويحكي عن قصة خداع راقصات التعري لعملاء وول ستريت، والفيلم من إنتاج الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز التي تشارك في بطولته أيضا إلى جانب كاردي بي وكونستانس وو وليلي راينهارت وجوليا ستايلز وكيكي بالمر، والفيلم من كتابة وإخراج لوريني سكافاريا.