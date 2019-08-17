تراند اليوم : شاعر مصري شهير يصف مهاجمي السوريين بلفظ قاس

أعرب شاعر مصري عن استيائه من ردود الفعل حول شكوى سيدة مصرية من صاحب مطعم مأكولات سوري بمدينة الإسكندرية (شمالي مصر).

وتسبب شكوى السيدة في إطلاق موجة من الهجوم الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مهاجمة كل السوريين المقيمين في مصر، ووصفهم بـ "اللاجئين".

وعل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "مشكلة بين سوري ومصرية تحول لبوستات تهاجم كل السوريين المقيمين في مصر".

وأضاف: "أنت نفس الشخص اللي بيرفض اتهام كل المسلمين بالإرهاب بسبب حادث إرهابي فردي قام بيه مسلم، كل شخص يمثل نفسه ويتحمل مسئولية أفعاله بالقانون، العنصرية بتعيش تحت جلد الكائن البشري، والتعميم لغة العصر مش عندنا بس".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، لسيدة مصرية تتشاجر مع صاحب مطعم سوري بالإسكندرية، بسبب شدة الحرارة المنبعثة من موعد النار الخاص بالمطعم، وأدي ذلك المقطع إلى حدوث هجوم كبير على صاحب المطعم، الذي اعتبره البعض أنه تعدى على السيدة بالسب.

