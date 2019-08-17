فن ومشاهير

تراند اليوم : فنان شهير عن ملابس ابنته الفنانة التي تثير الجدل: لم اعترض عليها يوما .. ومنى الشاذلي تندهش...

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كشف فنان شهير عن رأيه في ملابس ابنته الفنانة التي تفتح بابا من الجدل من حين إلى آخر.

أكد الموسيقار هاني مهنى أنه لا يعترض على ملابس ابنته الفنانة هنادي مهنا .

وقال "مهنى" خلال لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي:
"لا أعترض على ملابس هنادي .. أنا وهي تجمعنا صداقة .. وبالتالي لا أتدخل
فيما تلبس".

واندهشت منى الشاذلي بسبب حديث "مهنى" عن ضرب ابنته قائلا: "في أحد الأيام ضربتها لأن صوتها ارتفع أثناء النقاش معي لكني لم أفعل ذلك لأسباب أخرى".

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