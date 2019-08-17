شاهد.. أحلام في السودة لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة

تحيي الفنانة الإماراتية أحلام حفلاً غنائياً مساء اليوم (الجمعة) على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها، وذلك ضمن فعاليات “موسم السودة”. ووصلت الفنانة أحلام إلى أبها قادمة من العاصمة الفرنسية باريس، وخاطبت جمهورها بالجنوب عبر تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” بقولها: “مرحبا هيل عد السيل.. حنا فوق في سودة عسير”.

ونشرت أحلام صوراً ومقاطع فيديو تظهر جانباً من التجهيزات والبروفات بالمسرح لإحياء الحفل الذي وصفته بـ”التاريخي”، كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر لحظة وصول أحلام إلى مطار أبها والاستقبال الكبير الذي أعد لها.