الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 للمهرجان القومي للمسرح

تنطلق مساء اليوم السبت، فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، والذى يستمر فى الفترة من 17 أغسطس، وحتى 30 من نفس الشهر، ويُقام حفل الإفتتاح علي المسرح الكبير بدار الأوبرا.

من المقرر أن يكرم المهرجان عددًا من كبار النجوم المبدعين، أبرزهم الفنان يوسف شعبان، لطفي لبيب، سوسن بدر، هالة فاخر، علي الحجار، توفيق عبدالحميد،

كما يتم تكريم عدد من مبدعي المسرح، وهم الكاتب يسري الجندي، ومدير الإدارة المسرحية عاصم البدوي، والمخرج محسن حلمي، ومهندس الديكور د. عبد ربه عبد ربه، والكاتب السيد حافظ، بالإضافة إلى تكريم عدد من الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا، وهم فاروق الفيشاوي، محسنة توفيق، محمود الجندي، محمد نجم، والمدير المالي والإداري للمسرح القومي الراحل فؤاد السيد.يشار إلي أن الفنان أحمد عبدالعزيز يُخرج حفلى افتتاح وختام المهرجان، إلى جانب كل من إيميل شوقى، على أبوزيد، داليا حافظ، محيى الدين يحيى، سامر غازى، بينما الديكور لمحمد الغرباوى، وإضاءة ياسر شعلان، وصوت لأحمد عبداللطيف، بينما يُخرج الفقرة الفنية فى الافتتاح مناضل عنتر، وديكور عمرو الأشرف.جدير بالذكر أن الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح، تشهد مشاركة 72 عرضًا مسرحيًا، و تحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.