معجبة تنقض على سلمان خان بطريقة وحشية.. وهو ينزعج

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - أثناء العرض الخاص لفيلم “هوم آبك هاين كو” الهندي في العاصمة مومباي، تواجد نجم بوليوود، الممثل ​سلمان خان​، الى جانب نخبة من مشاهير بوليوود المشاركين في هذا الفيلم السينمائي ، على رأسهم بطلة العمل، الممثلة الهندية ​مادوري ديكسيت​. تفاجأ الممثل الهندي بسيدة لا يعرفها، تخطت حراس الأمن وغمرته بطريقة وحشية.

ظهرت على وجهه ملامح الصعقة والإنزعاج، خاصة وأنها تمسكت بقميصه ولم تفلته، لكنه لم يوجه لها أي كلام مسيء أو مهين، وحاول إبعادها بطريقة محترمة ولطيفة.

يذكر أن سلمان خان ظهر مؤخراً في فيلم “بهارات” وهو حالياً يعمل على تصوير فيلم هندي جديد، تحت عنوان “دابانغ 3”.