لينا الفيشاوي: لم أعلم بدخول جدي في “غيبوبة” قبل وفاته

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - خرجت ​لينا الفيشاوي​ ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن صمتها واشارت الى انها لم تكن تعلم أن جدها فاروق الفيشاوي في “غيبوبة” قبل وفاته.

وجاء في توضيح لينا التالي: “من الصعب علي أن أشارككم، ولكني كتبت هذه القصيدة في نفس يوم وفاة دخول جدي في غيبوبة دون علمي، وعلمت فقط يوم وفاته، وكتبت بها (لا أستطيع إخراجك من غيبوبتك) وكان قلبي كان يحاول إخباري، رحمك الله يا جدي كنت أتمنى أن تزال موجود بيننا، أبكي الآن وأنا أتذكر كل ذكرياتنا”.

وجاء في القصيدة: “أقود في الليل ولا أرى شيئا، أشعر بالخوف فألمس يديك، باردة مثل الثلج، ولا يقودنا أي اتجاه للطريق الصح، ويشرق الصباح بوضوح، يعمي أعيننا عن الاتجاه، مع بقايا الإحساس بالإحباط، عقلي مشوش لا أستطيع التفكير، أتمنى لو أغرق وأترك نفسي بلا أمل، لا أستطيع مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك، محملة بشخصية سلبية، وتوقفت لأشم هذه الرائحة الحلوة للخشب والورود”.