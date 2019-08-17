شاهدوا.. بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين يعلّقان على انتشار صور طفلهما

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة للنجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​ مع زوجته النجمة التركية فهرية أفجين عند خروجهما من مطار اسطنبول الجديد .

ووجه لهما احد الصحفيين الأتراك سؤالا عن سبب اخفائهما وجه طفلهما، فأجابا : “لا نريد ان يراه كثيرون ويحسد” .

وعن انتشار صور طفلهما منذ ايام، علّق بوراك قائلا: “اندهشنا، ذهبنا لقضاء العطلة ليومين فقط ولم نكن ننتظر هذا”.

يذكر ان احد المصورين التقط مؤخرا صوراً لطفل الثنائي التركي وذلك من داخل الفيلا التي إستأجراها مؤخراً في منطقة بودروم لقضاء العطلة الصيفية.