احلام تشكر تركي ال الشيخ: “اعامل في السعودية كما في بلدي الامارات”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 17 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - حرصت الفنانة الاماراتية احلام على توجيه الشكر الى المستشار تركي ال الشيخ بعد نهايه ونجاح حفلها الجماهيري الكبير في أبها في السعودية.

وقالت احلام في تصريح صحفي: “انا عن نفسي الاقي منه كل التقدير والمحبة فأي شيء ابغاه تم انا اعامل في السعودية معاملتي في بلادي الامارات وهذا الشيء الذي اشيله على راسي”.

وكانت احلام قد أشعلت مسرح “طلال مداح” في قرية المفاتحة بأبها، أمس الجمعة، في أولى حفلات “موسم السودة”.

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واستهلت أحلام الليلة الفنية بأغنية “يا ليل يا جامع قلوب المحبين”، بمشاركة أوركسترا من 100 عازف بقيادة أمير عبد المجيد.

وفي بداية الحفل، وجهت أحلام كلمة للجمهور، قائلةً: “دائماً تغمرونني بمحبتكم يا أهل السعودية.. أتمنى أن أسعدكم الليلة كما اسعدتموني بحضوركم”.

بعدها أدت بعضا من أغانيها القديمة والجديدة التي تسابق الحضور لترديدها، ومنها “وش ذكرك بحب مضى لي” و”تغير الوقت” و”أبرحل” و”فضها سيرة” و”تدري ليش أزعل عليك” و”والله احتاجك أنا”.