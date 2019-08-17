ينسف كل توقعاتك.. تقرير صادم عن “آيفون 11”

متابعة بتجــــــــــرد: بينما تفصل 4 أسابيع فقط عن إعلان شركة “آبل” الأمريكية، عن حدثها الأبرز خلال العام، وهو الكشف عن هاتف “آيفون” الجديد، ووسط ظهور الكثير من الشائعات والأقاويل بشأنه خلال الأشهر الماضية، فإن محتوى تقرير جديد قد يكون مخيبا لآمال كل من ينتظر طرحه بفارغ الصبر.

وأكد التقرير الصادر عن موقع “سي نت” التكنولوجي، أن كل ما أثير بشأن “الميزات الرائعة”، التي سيحملها هاتف “آيفون 11″، لن تتوافر قبل سبتمبر 2020.

وأوضح أنه ليس صحيحا ما تردد حول كون هاتف “آيفون 11” سيدعم تقنية الجيل الخامس، أما بالنسبة لشائعة طرح “آيفون” قابل للطي، فلن يتوافر المنتج قبل عام 2021.

وأكد التقرير أن هواتف “آيفون 11” التي ستطرح خلال العام الحالي 2019، لن تختلف كثيرا عن التي طرحت العام الماضي، مشيرا إلى أنها لن تكون نسخة طبق الأصل منها، ولكنها مشابهة لها، ولفت التقرير إلى أن “آبل” اهتمت فقط بإجراء تطوير صغير على آلات التصوير، وزيادة سرعة المعالجة، واستخدام نظام تشغيل جديد باسم “آي أو إس 13”.

كما أن “آيفون 11” سيخضع لبعض التحديثات الشكلية، ومنها إضافة لون جديد، هو “الأخضر الداكن”.

واستند موقع “سي نت” على معلوماته السابقة، من خلال سلسلة تقارير نشرت خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تتراوح ما بين مصادر موثوقة، مثل وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، ومحلل “آبل” الشهير، مينغ تشي كو، بالإضافة إلى التسريبات المنتشرة على موقع “تويتر” بشأن “آيفون 11”.

نبأ سار

وفيما كشف التقرير عن “آبل” ستطرح 3 طرازات جديدة من “آيفون 11″، فإن صحيفة “وول ستريت جورنال”، زفت نبأ سارا لمنتظري الهاتف الجديد، وهو أن بين طرازاته سيكون اقتصادي في السعر، على غرار هاتف “آيفون إكس آر”، وقريب من حجم هاتف “آيفون إكس إس ماكس” كبير الحجم.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس “آبل”، تيم كوك، رسميا عن هواتف “آيفون 11” الجديدة في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.

صورة مسربة

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وكانت مجلة “فوربس” الأمريكية، نشرت تقريرا في شهر يوليو/تموز، حول صورة جديدة مسربة لـ”آيفون 11″، وأشارت إلى أنها ربما تكون أثارت إحباط عدد من عشاق هواتف “آيفون”، بسبب غياب عدد من المزايا التي كانوا يأملون في توفرها بالإصدار الجديد من “آيفون” المتوقع صدوره في عام 2020.

لكن “فوربس” قالت إنه رغم من هذا يمكن القول إن تصميم “آيفون 11” هو التصميم الأكثر إثارة في تاريخ هواتف “آيفون”.

وأظهرت الصورة المسربة أن هاتف “آيفون” الجديد سيكون ذا شاشة لمسية كاملة، من دون “نتوء” أو “نوتش” صغير، كما في نسخة هواتف “آيفون إكس”.

“الآيفون” لم يعد من المنتجات الرئيسية لدى شركة “أبل”

ونقلت صحيفة “بلومبرغ”، في أغسطس/آب الجاري، أنه لأول مرة منذ عام 2012 مبيعات الآيفون شكلت أقل من نصف الإيرادات الفصلية لدى شركة “أبل”.

وبحسب الصحيفة، فقد سجلت “أبل” مبيعات قياسية عبر خدمات الإنترنت في الربع الثالث من العام قدرها 11.5 مليار دولار. كما جنت الشركة من مبيعات أدواتها، مثل “Apple Watch”. فزادت إيرادات الأدوات والملحقات بنسبة 48 في المئة، بحسب الصحيفة.

لكن لا يمكن للشركة التخلص تماما من الآيفون، فالتطبيقات App Store وApple Pay وApple News+ والأجهزة مثل “AirPods” تابعة لآيفون.

وأفادت الخدمة الصحفية للشركة، أن هناك منتجين منفصلين من أجهزة أبل هما أجهزة كمبيوتر “Mac وأجهزة “iPad قد استحوذوت على 20 في المائة فقط من الإيرادات في الربع الثالث من العام. تعمل آبل حاليًا على سماعات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ولكن من المحتمل أن تكون متصلة بأجهزة آيفون.

هذا وانخفضت إيرادات الهواتف الذكية بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لكن المسؤولين التنفيذيين في شركة “أبل” صرحوا أن هناك جهودا تبذل لاستعادة المبيعات من خلال الخصومات وزيادة خيارات التمويل وشراء النماذج القديمة. ولكي تنجح أية شركة دون الهواتف الذكية، ستحتاج إلى جعل خدمات الموسيقى والدفع والفيديو الخاصة بها جذابة لأصحاب الهواتف الذكية الأخرى غير الآيفون، بحيث يشتري العملاء المحتملون منتجات “أبل” وليس غيرها.