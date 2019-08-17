نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 16 دقيقة مضت التعليقات على سكارليت جوهانسون تقضي عطلتها الصيفية برفقة خطيبها في نيويورك مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: شوهدت النجمة الأمريكية “سكارليت جوهانسون”، على شواطئ هامبتونز في نيويورك مع خطيبها نجم “SNL”، حيث تقضي إجازتها الصيفية.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن “جوهانسون”، كانت تحمل كيسا من القمامة، أثناء المشي على الشاطئ برفقة زوجها المستقبلي “كولين جوست”، حيث بدأت عطلتها الصيفية، بعد الانتهاء من تصوير فيلمها الأخير: “Avengers Endgame” الذي عرض يوم 24 إبريل الماضي.

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وبدت “جوهانسون” هادئة وهي ترتدي ثوبا قصيرا باللون الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يتم التقاط بعض الصور للزوجين أثناء عطلتهما، حيث تمت مشاهدتهما الأحد الماضي بملابس السباحة على الشاطئ، في أجواء رومانسية.

وترتبط “جوهانسون” بعلاقة غرامية مع “جوست” منذ عام 2017، وسيكون زواجهما هو الثالث لنجمة “Ghost In The Shell”، التي تزوجت سابقا من الممثل رايان رينولدز في الفترة من 2008 إلى 2011، ثم من رومان دورياك في الفترة من 2014-2017.