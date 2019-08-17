رابح صقر يجري بروفاته النهائية استعدادا لحفله بالقاهرة

متابعة بتجـــــــــرد: يجري الفنان الكبير رابح صقر حاليا، البروفات النهائية، استعدادا لحفله المقرر إقامته يوم ٢٠ من أغسطس الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وذلك بصحبة المايسترو هاني فرحات، الذي يعود من لندن، بعد سلسلة من الحفلات التي أحياها، مع باقة من ألمع النجوم.

ومن المقرر أن يشدو رابح صقر، بباقة من أهم أغنياته ومنها: (أنا أحبك، أنا أعزك، اليوم ممكن، تقولي عامين، أحبك صدقيني، والله ما كان الفراق اختيارى، مقصر فى سؤالك ، منهو غيرك، كافي كبر، شفته البارح، قلتله، شاريك، صدقينى، خلاص، سقى الله، هقوتك فينى).

يذكر أن رابح صقر بدأ مسيرته الفنية، عام 1982، محققا سلسلة طويلة من النجاحات جعلته من أهم مطربى السعودية والوطن العربى.

كانت آخر أعمال الفنان رابح صقر، عبارة عن ميني ألبوم بعنوان “رابح 2019 “، وتضمن 8 أغانى منها: “على كيفك – عجزت – الصمت – كافي كبر – فرصة عمر”.