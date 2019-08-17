خاص- كارين رزق الله خائفة … ولكن “قدا وقدود”

تنغمس الكاتبة والممثلة كارين رزق الله منذ أشهر بتصوير وكتابة أعمال جديدة، فبعد ان حققت نجاحاً مبهراً في شهر رمضان الفائت في مسلسل “انتِ مين” والذي حصد نسبة مشاهدة عالية جداً ولاقى اعجاباً من قبل المشاهدين.

تتحضر “رزق الله” لسلسلة من الأعمال الجديدة على صعيد البطولة، حيث تستكمل تصوير مسلسل “راحوا”، على أن تبدأ يوم الاحد، 18 آب، تصوير مسلسل جديد بعنوان “ع إسمك” بالاضافة الى انتهائها من تصوير مسلسل “بردانة انا”.

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اللافت أن كارين تستعد لتطل بمسلسلين في الوقت نفسه على شاشة الـ “ام تي في”، حيث من المتوقع أن تبدأ محطة “المر” بعرض “بردانة أنا” مع بداية الموسم الدرامي قريباً، على أن تعرض مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة مسلسل “ع اسمك”.

وحول استهلاك صورة كارين رزق الله مع عرض مسلسلين من بطولتها في نفس الوقت وعلى نفس المحطة، أكدت الكاتبة كلوديا مارشليان في اتصال معنا الى أن هذا الشعور راودها، كما راود كارين التي كانت خائفة من استهلاك صورتها، ولكن “مارشليان” أشارت أن كارين لن يكون لديها مسلسلات على الشاشة بشكل دائم، ولا يريدون أن يخسروها كعنصر أساسي ضمن فريق عمل المسلسل.

وكان موقع “الخليج 365” قد كشف تفاصيل مسلسل “ع اسمك” المؤلف من 30 حلقة، كتابة كلوديا مرشيليان، اخراج فيليب اسمر، بطولة كارين رزق الله، جيري غزال وكل فريق عمل “إم البنات”، بالاضافة الى وجوه جديدة أمثال فيفيان انطونيوس، يوسف حداد، نقولا دانييال، علي الزين وغيرهم.

أما مسلسل “بردانة أنا” من بطولة كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا وغيرهم. كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. أما الشارة من غناء الفنانة ماريتا الحلاني وهي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.