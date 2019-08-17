أحلام تُحيي أولى ليالي موسم السودة على مسرح طلال مداح في السعودية

أحيت الفنانة أحلام أولى حفلات موسم السودة على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة في أبها بالمملكة العربية السعودية، بفرقة موسيقية تضم أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

واستقبل جمهور أبها الفنانة أحلام استقبالا حافلا عندما صعدت على خشبة المسرح وهتف الكثير من الجمهور باسمها، حيث قدمت باقة من أجمل أغانيها التي من أبرزها أغنية "تدري ليش أزعل عليك" وأغنية "والله أحتاجك أنا" و" تغير الوقت" وأغنية "راضي بحبك"، وكذلك رقصت الفنانة أحلام مع الفرقة التراثية الجنوبية التي صعدت على مسرح طلال مداح وسط تفاعل لم ينقطع من الجماهير الحاضرة.

وأطلت الفنانة أحلام على المسرح بفرقة موسيقية تضم أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد وسط تفاعل جماهيري كبير مع كل أغنية قدمتها الفنانة التي أوقفت غناءها وطلبت من الجمهور المحتشد في المسرح الوقوف دقيقة صمت على روح الفنان الراحل طلال مداح والذي وصفته أحلام بأستاذها، وغنت أحلام أغنية من أغاني طلال مداح التي عنوانها "قولوا للغالي قولوله".

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ووصلت الفنانة أحلام إلى أبها في المملكة العربية السعودية منذ يومين للمشاركة في موسم السودة بعدما كانت مع الإعلامية فجر السعيد التي تمر بوعكة صحية أبقت الفنانة أحلام بجوارها بحكم الصداقة التي تجمعهما.

ويتقرر أن يشهد موسم السودة الذي تستمر فعالياته إلى يوم 31 أغسطس/ آب، حضور مجموعة من أشهر النجوم في الوطن العربي، حيث سيحيي الفنان كاظم الساهر حفلا يوم الخميس 22 أغسطس/ آب، وكذلك سوف يحيي الفنان راشد الماجد والفنان أصيل أبو بكر حفلا يوم الخميس 29 أغسطس ويوم الجمعة 30 أغسطس/ آب، ستختتم الفنانة نوال الكويتية والفنان عبادي الجوهر حفلات موسم السودة الغنائية.

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