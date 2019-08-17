شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الدورة الـ 12 من المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم السبت، فعاليات الدورة الـ12 للمهرجان القومى للمسرح ويقام حفل الافتتاح فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما يقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من الشهر نفسه، ويشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من نجوم ومبدعى المسرح المصرى، ويتولى إخراج الحفل الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان، ويخرج الفقرة الفنية المخرج مناضل عنتر.

ويكرم المهرجان القومى للمسرح المصرى، عددًا من نجوم المسرح المصرى أبرزهم يوسف شعبان، ولطفى لبيب، وسوسن بدر، وعلى الحجار، وتوفيق عبد الحميد، وهالة فاخر، كما يتم تكريم عدد من مبدعى المسرح، وهم الكاتب يسرى الجندى، ومدير الإدارة المسرحية عاصم البدوى، والمخرج محسن حلمى، ومهندس الديكور د. عبد ربه عبد ربه، والكاتب السيد حافظ، بالإضافة إلى تكريم عدد آخر من الفنانين الذين رحلوا، وهم: "فاروق الفيشاوي، ومحسنة توفيق، ومحمود الجندى، ومحمد نجم، والمدير المالى والإدارى للمسرح القومى الراحل فؤاد السيد".

وتشهد الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح ، عددا كبيرا من العروض المسرحية، والتى تصل إلى 70 عرضا، فى المسابقات المختلفة، حيث يضم المهرجان 3 أقسام، وتشمل على 5 مسابقات.

يضم القسم الأول 3 مسابقات، وهي- المسابقة الأولى، العروض المسرحية التى تنتجها المؤسسات المتخصصة فى المسرح سواء التابع للدولة أو الخاص، حيث يشارك بها البيت الفنى للمسرح بـ8 عروض، والهيئة العامة لقصور الثقافة بـ5 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية ممثلا فى مراكز الإبداع بعرضين، وكذلك المعهد العالى للفنون المسرحية والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ومركز الهناجر وفرق القطاع الخاص، كلا منهم يشارك بعرضين فى تلك المسابقة، كما تشارك كل من دار الأوبرا، والنقابات الفنية بعرض واحد، وبذلك يكون إجمال عروض السابقة 25 عرضا.

أما المسابقة الثانية، تشمل المسرحيات التى تنتجها المؤسسات والأفراد مثل الجامعات والمعاهد والفرق الحرة والمستقلة، حيث تشم 27 عرضا مسرحيا من المعاهد والكليات وورش البيت الفنى للمسرح والفرق الحرة والمستقلة وغيرها ممن يشاركون فى المسابقة.

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وتتضمن المسابقة الثالثة الخاصة بعروض الطفل، والتى يقدمها الكبار أو الأطفال أو ذوى الهمم والقدرات الخاصة، 20 عرضا متنوعا يقدمها عدة جهات مختلفة، منها: المسرح المدرسي، والبيت الفنى للمسرح، ومسرح الطفل بالنوادي، ووزارة الشباب والرياضة.

وضاعف الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى القيم المادية لكل جوائز الدورة الثانية عشرة إلى ثلاثة أضعاف، حيث وصلت القيمة الإجمالية لـ 573 ألف جنيه مصرى موزعة على المسابقات الخمس بالمهرجان

الدورة الـ 12 من المهرجان القومى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، يصدر المهرجان 20 إصدارا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصرى فى 12 عقد كما يصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان وأحداثه اليومية.

المهرجان القومى للمسرح المصرى يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم فى فضاءات العرض المسرحى فى مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرق المسرحية على تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للوطن.